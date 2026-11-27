Bathtime for Elon
Pocket pals.
Please consider any or all of these excellent organizations:
https://www.wfp.org/support-us/stories/palestine-food-parcel
https://www.savethechildren.org/us/where-we-work/west-bank-gaza
https://giving.rescue.org/page/evergreen-acq?ms=gs_ppc_fy27_childsurvival_mmus_jun&initialms=gs_ppc_fy27_childsurvival_mmus_jun&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=16774902889&gbraid=0AAAAADqhbzPrl_ZJgR9W64olrZxqyf4aj&gclid=Cj0KCQiAiJXYBhD_ARIsAAx2AHklPrAdMbaWRCWwNbHjf7Ko–1BcPj79yDoUjy60XCx9W2oNMbBEtkaAkHnEALw_wcB