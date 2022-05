the right to be stone

if you take the snow to the caribbean sea,

it melts.

if you destroy capital’s temperaments,

we return.

you can’t concoct water,

only its forms.

to interrupt the

sentence to remain

exposed

to another’s completion

in thought,

is water.

thick is the forest,

volatile my character.

i don’t deliver or contain

even when you stare.

i didn’t come to clean the nooks

where you hide your hurts.

i’m no prophet of otherness.

discovery arrived and left

full of me without me.

each product an extension

of a labor that ducks.

gold an extension of shimmer,

sugar an extension of sweetness,

cement an extension of sea in earth,

and i am hard.

i owe no exchange

or love.

el poeta defiende el derecho al futuro y demanda su redistribución inmediata

el derecho a ser piedra

si llevas la nieve al mar caribe,

se derrite.

si destruyes los temperamentos del capital,

volvemos.

confeccionar agua no se puede,

solo sus formas.

interrumpir la oración

para quedarse expuesto

a que otro la complete

con el pensar,

es agua.

tupido es el bosque,

volátil mi carácter.

no cumplo ni contengo

aun cuando me mires.

no vine a limpiar rincones

donde escondes tus dolores.

no soy profeta de la otredad. el

descubrimiento llegó y se fue

lleno de mí sin mí.

cada producto es extensión

de una labor esquiva,

el oro extensión del brillo,

el azúcar extensión de la dulzura,

el cemento extensión de mar en tierra,

y duro soy.

no debo intercambio

ni amor.