Over 200 media workers have been killed in Gaza. The Committee to Protect Journalists says is the deadliest period since it began tracking data in 1992. Community embroidery action, with PueblaXPalestina collective, Pyramid Park, Cholula, Mexico.

Rosa Borrás
Rosa BorrásRosa Borrás, is a Mexican artist who studied graphic design at the Escuela de Diseño de Bellas Artes and painting at the Massachusetts College of Art. She has has exhibited extensively in Mexico and abroad. She is a member of the Mexican Women Artists Museum and the Red Disidenta.


More Journalists Killed in Gaza

Rosa Borrás
