More Journalists Killed in Gaza

More Journalists Killed in GazaOver 200 media workers have been killed in Gaza. The Committee to Protect Journalists says is the deadliest period since it began tracking data in 1992. Community embroidery action, with PueblaXPalestina collective, Pyramid Park, Cholula, Mexico. Rosa Borrás November 6, 2025 (Rosa Borrás).