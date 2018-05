dónde lo dejaste1

enredado en qué helice en qué fauce2

quién lo conserva de recuerdo en un frasquito de cristal3

quién lo usa para carnada con qué pescar tiburones4

quién lo apoya en su barbilla para otear pelícanos y5

murallas.6

acaso, mulato7

fue alimento de alguien que se moría de miedo en una8

balsa9

vadeando algún río10

trepando alguna verja11

cruzando algún desierto12

para cambiar de identidad.13

lo tiene acaso algún niñito moribundo que quiso14

respirar por tu piel15

mientras caía al fondo16

—mantarraya de sal17

las aguas andaban vivas por tu dedo.18

las aguas ardían de huellas dactilar19

mulato20

quién te besó el dedo de cuajo21

quién te lo arrancó tierno . . .22

los guardacostas te levantaron casi ahogado23

para meterte en el corral24

y el documento ausente de tu dedo te traiciona25

traspapelado26

quién te toma huella ahora mulato27

ah?28

(click here for the English translation)